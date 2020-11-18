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Подмосковье, Москва и Сбербанк будут продвигать единую транспортную карту
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Ноября 2020, 14:36
В рамках форума «Транспорт России» правительство Московской области, мэрия Москвы и Сбербанк подписали стратегию совместного продвижения единой транспортной карты «СберТройка» в регионах, информирует в среду корреспондент РИАМО.
«У нас порядка 3 миллионов жителей ежедневно ездят в Москву, и когда у всех разная система оплаты - «Тройка» и «Стрелка», приходится иметь разные документы для того, чтобы оплатить свой проезд. В связи с реализацией этого проекта у нас будет единый документ для оплаты», - сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что благодаря совместной работе получится максимально быстро реагировать на все замечания и предложения пассажиров.
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