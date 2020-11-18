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Жителей Подмосковья проконсультируют по вопросам такси и каршеринга
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Ноября 2020, 14:38
В Подмосковье работает горячая линия для тематического консультирования потребителей по услугам такси и каршеринга, она будет работать по 30 ноября, информируется на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
«Услуги такси уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей, с помощью которых можно комфортно прибыть в нужное место, особенно тем, кто не имеет своего собственного автомобиля. Конкуренцию данной услуге в настоящее время активно составляет каршеринг», — сказано в сообщении.
Каршеринг – это краткосрочная аренда автомобиля с поминутной тарификацией. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться в сервисе оператора каршеринга, заключить договор, предоставить паспорт, водительские права и номер карты для оплаты.
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