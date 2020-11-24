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Заполняемость коворкингов Подмосковья выросла почти до 70%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Ноября 2020, 13:37
Почти до 70% увеличилась заполняемость подмосковных коворкингов, летом она было порядка 30%, сказано в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Для коворкинга 70% заполняемости – это достаточно много. Учитывая, что после первой волны коронавируса в летний период средняя заполняемость помещений не превышала 30%, можно говорить о восстановлении предпринимательской активности», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в Подмосковье с октября 2020 года действует новая мера поддержки предпринимателей. Субъекты малого и среднего бизнеса и самозанятые могут получить места в коворкингах региона за 10% от их стоимости. А 90% компенсируется за счет бюджетных средств.
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