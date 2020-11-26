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Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2020, 13:16
В связи с возможным приходом циклона «Таня» в Московский регион, дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности, рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.
«В связи с прогнозируемыми осадками на территории Московской области дорожные службы переведены в режим повышенной готовности», - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что специалисты проведут превентивную обработку дорог противогололедными материалами.
«Оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, и в случае необходимости выведет спецтехнику для предотвращения появления скользкости на дорогах», - отметил сотрудник пресс-службы Минтранса.
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