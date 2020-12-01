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Шапошников назвал Антонову человеком‑легендой и признанным авторитетом
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Общество — 1 Декабря 2020, 14:15
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой, сказано в сообщении пресс-службы столичного парламента.
Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет.
«Человек-легенда, Ирина Александровна отдала более полувека делу всей своей жизни — Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. За годы ее неустанной работы музей преобразился, став одним из главных центров мировой художественной культуры», — сообщил Шапошников.
По его словам, благодаря масштабной просветительской деятельности Антоновой, все желающие познакомились с шедеврами мирового значения — москвичи и гости столицы смогли увидеть подлинные работы лучших мастеров разных эпох.
Шапошников подчеркнул, что Антонова была признанным авторитетом — с ее мнением всегда считались и доверяли ей самые ценные экспонаты.
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