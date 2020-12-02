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Жителям Подмосковья рекомендовали оплатить ЖКУ до 28 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2020, 11:30
В декабре изменятся обычные сроки передачи показаний приборов учета и даты выпуска квитанций на оплату ЖКУ, доставку платежных документов с начислениями за декабрь планируют завершить 25 декабря, жилищно-коммунальные услуги рекомендуется оплатить до 28 декабря, сказано в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.
«Выпуск декабрьских платежных документов сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям Подмосковья рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года», — сказано в сообщении.
Жителям рекомендуют передать показания приборов учета воды до 12 декабря. Если показания будут переданы позже, плату рассчитают по среднемесячному потреблению либо по нормативу (по замещающей информации). После передачи показаний в следующем расчетном периоде будет произведен перерасчет.
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