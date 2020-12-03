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В Подмосковье поощрят участников и призеров чемпионата «Абилимпикс»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2020, 11:32
Все участники и призеры VI Национального чемпионата «Абилимпикс» из Подмосковья получат денежное поощрение, сказано в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«За первое место пять подмосковных призеров получат по 100 тысяч рублей, 14 серебряных медалистов – по 70 тысяч рублей, а 13 бронзовых – по 50 тысяч рублей. Участники подмосковной команды, которым не удалось занять призовые места, также получат благодарность в размере 12 тысяч рублей», - сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
В этом году состязания прошли в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом. Команда из Подмосковья показала на чемпионате высокие результаты, завоевав 33 медали.
«Во многом это заслуга тренеров-наставников. Мы хотим поддержать не только участников, но их преподавателей. Поэтому наставникам, подготовившим участников-победителей и призеров, также полагается денежная выплата: за первое место – около 51 тысячи рублей, за второе – 35 тысяч рублей и за третье – 25 тысяч рублей. Уверена, что поощрение станет хорошим бонусом для всех», - отметила Каклюгина.
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