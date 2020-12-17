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Смертность на дорогах Подмосковья сократилась на 11%
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Декабря 2020, 11:23
Смертность на дорогах Московской области сократилась в 2020 году на 11%, число ДТП снизилось на 9%, информируется в Instagram-акаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Этих результатов удалось достичь с помощью целого комплекса мер, разработанного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«По итогам 11 месяцев Московская область занимает 21 место в рейтинге регионов РФ по количеству погибших в ДТП. За 3 года на 10 основных региональных дорогах аварийность снизилась на 50%, а на 79 аварийных дорогах, где ежегодно погибали более 2 человек, – на 69%», - сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.
По его словам, в текущем году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева отремонтировано свыше 2 тысяч километров дорог, около 1,5 тысячи региональных дорог - в рамках нацпроекта. Также в этом году после строительства и реконструкции открыто 12 дорог, еще три объекта планируется завершить к концу году.
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