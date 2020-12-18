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Новый комплекс по переработке отходов в Подмосковье начал работу в режиме пуско‑наладки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Декабря 2020, 15:35
В Можайском городском округе в режиме пуско-наладки начал работу комплекс по переработке отходов «Храброво», его мощность составляет около 450 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, информирует корреспондент РИАМО.
В церемонии запуска КПО дистанционно приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. На месте присутствовали зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
«Экология для всех нас имеет принципиальное, важное значение, для качества жизни огромного мегаполиса, нашего Подмосковья. Сегодня мы открываем комплекс переработки отходов на очень известном нам месте, потому что в свое время приносило массу хлопот. Сейчас этот комплекс будет работать по самым современным стандартам», — сообщил Воробьев.
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