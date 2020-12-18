18декабря 2020
пятница
|
До конца года в Подмосковье восстановят в правах 3,2 тыс дольщиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Декабря 2020, 15:35
Более 3,2 тысячи обманутых дольщиков получат свои квартиры до конца текущего года в Подмосковье, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Губернатор поблагодарил правительство РФ за помощь в решении проблем обманутых дольщиков, особенно тех, которые вложили свои деньги в объекты «Урбан Групп». На достройку объектов этой компании из федбюджета выделили 16,3 миллиарда рублей.
«В 2019 году мы достроили десять объектов, в 2020 году решим вопросы еще по 11 домам, где участниками долевого строительства являются 3,2 тысячи человек», — уточнил Воробьев.
Ранее в августе губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину, что проблема обманутых дольщиков в Подмосковье будет решена в ближайшие три года.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -3 -5 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры