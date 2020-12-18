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Почти 14 тыс км подмосковных дорог обработали противогололедными материалами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Декабря 2020, 15:36
В Подмосковье за ночь около 14 тысяч километров дорог обработали противогололедными материалами, в первую очередь обрабатывали трассы с интенсивным движением, крутыми поворотами, спусками и подъемами, сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«За ночь очищено от снега 5,8 тысячи километров и обработано 13,9 тысячи тысяч километров областных дорог. На дорожной сети работали 1179 дорожных рабочих и 918 единиц специализированной техники», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он уточнил , что дорожные службы региона готовы к оперативному реагированию на изменение погодных условий.
В пятницу в Московской области ожидается погода без осадков, вечером на западе региона местами пройдет небольшой снег, возможна слабая гололедица.
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