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Обманутым дольщикам Подмосковья выдадут 19 тыс ключей в 2020 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2020, 11:05
Выдача ключей обманутым дольщикам Подмосковья идет в хорошем темпе, в 2020 году вручат 19 тысяч ключей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы вышли на хорошие темпы. В этом году вручим 19 тысяч ключей. В декабре обязательно закроем план. Порядка 14,5 тысяч из них уже выданы. В будущем году выдадим еще 19 тысяч», - сообщил Воробьев в интервью РИА Новости, опубликованном в понедельник.
Он выразил надежду на то, что скоро вся эта драматическая история закончится и забудется как страшный сон.
Глава региона отметил, что в течение трех лет все подмосковные семьи, оставшиеся без жилья по вине недобросовестных застройщиков, получат долгожданные ключи или справедливую компенсацию.
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