25декабря 2020
пятница
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Снег в Подмосковье убирают около 15 тыс рабочих и 1,3 тыс единиц спецтехники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Декабря 2020, 14:06
Для уборки снега в Подмосковье днем в пятницу задействовали около 15 тысяч дворников и 1,3 тысячи единиц спецтехники, сказано в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«В каждом городском округе организовали специальное место для складирования снега, 609 кубических метров снега уже вывезли», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Согласно действующему в Московской области регламенту зимней уборки территорий, подмести снег необходимо в течение двух часов после выпадения 2 сантиметров снега. Зачистить ледяные накаты — в течение пяти часов после начала гололеда.
Обработка территории противогололедными материалами — два часа после окончания снегопада. Вывозить снег должны не позднее пяти суток после окончания снегопада.
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