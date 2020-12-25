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«Аэроэкспресс» ввел акционные тарифы на поездки из аэропорта Внуково
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Общество — 25 Декабря 2020, 14:08
На поездки в аэроэкспрессах из аэропорта Внуково появились скидки, сэкономить можно по тарифам «Счастливые часы» и «Счастливые минуты», сказано в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».
«Счастливые часы» действуют ежедневно с 20:00 до 22:55. Тариф позволяет купить билеты «Стандарт» за 200 рублей вместо 400, а «Туда-Обратно» и «Бизнес» за 600 рублей вместо 750 и 800 соответственно. Помимо акции в вечерние часы, экономию предусматривает и тариф «Счастливые минуты», который дает аналогичные скидки на билеты, но только в самом конце и начале каждого часа в период с 07:00 и 19:00.
«Действующие возможности инфраструктуры пока позволяют отправляться нашим поездам в и из аэропорта Внуково один раз в час. В перспективе с учетом плана развития Киевского направления МЖД мы рассчитываем увеличить тактовость», – уточнил коммерческий директор «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.
Он добавил, что на текущий момент есть пассажиры, которые не успевают на ближайший поезд на несколько минут по причине того, что их самолет прилетел в конце часа. Так, в компании надеются, что скидки на покупку билета сделают ожидание аэроэкспресса более приятным для пассажиров.
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