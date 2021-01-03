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Прокуратура проведет проверку после смерти ребенка от укусов собаки в Ивантеевке
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Общество — 3 Января 2021, 12:02
Прокуратура Московской области поручила прокуратуре Ивантеевки провести проверку в связи с нападением собак на малолетнего ребенка, проинформировала РИАМО руководитель пресс-службы прокуратуры Подмосковья Наталия Григорьева.
2 января 11-летний мальчик находился во дворе частного домовладения в Ивантеевке, когда на него напали содержавшиеся там собаки. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.
«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - сообщила Григорьева.
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