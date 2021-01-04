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Около 150 тыс вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье с 31 декабря
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Января 2021, 12:14
С 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года на единый номер службы спасения «112» в Московской области поступило порядка 150 тысяч обращений, каждый вызов был принят операторами своевременно, на все обращения оперативно отреагировали, проинформировал РИАМО представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».
По его словам, отмечается прирост числа вызовов по всем экстренным службам. Больше всего вызовов поступило в адрес скорой медицинской помощи и полиции.
«Кроме того, в этот период в два раза увеличилось количество справочных вызовов от жителей и гостей региона. В среднем на номер «112» поступает порядка 2 тысяч справочных вызовов, в новогодние праздники количество таких обращений выросло до 4,5 тысячи», - сказал собеседник агентства.
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