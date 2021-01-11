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Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2021, 11:36
Утром в первый рабочий день 2021 года в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском отменили и задержали свыше 20 рейсов, по информации сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержаны 5 рейсов, 3 отменены. В аэропорту Домодедово задержаны двенадцать рейсов, один отменен, в аэропорту Шереметьево задержан один рейс, два отменены.
По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменен один рейс.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
В Подмосковье и столице в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит минус 11 – минус 6 градусов.
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