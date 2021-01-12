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Москалькова выразила соболезнования в связи со смертельным ДТП с автобусами в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Января 2021, 11:03
В связи со смертельной дорожной аварией на Новорижском шоссе в Подмосковье уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила свои соболезнования.
На Новорижском шоссе водитель самосвала протаранил колонну военных автобусов. В автобусах ехали солдаты-срочники, они направлялись в часть после занятий на полигоне.
«Выражаю искренние соболезнования в связи со страшной автомобильной катастрофой в Подмосковье, унесшей жизни четверых человек», - сообщила Москалькова на своей странице в Instagram.
Она также пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.
Водитель самосвала в данном ДТП не пострадал, с ним работают следователи.
Вице-губернатор региона Игорь Тресков приезжал на место аварии по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он уточнил , что все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Основная группа пострадавших перевезена в госпиталь Вишневского в Москве.
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