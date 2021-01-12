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Дистанционное обучение продлили в вузах Подмосковья до 6 февраля
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Января 2021, 11:04
По 6 февраля в Московской области приостановлено посещение высших учебных заведений из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Дистанционный формат обучения продлили в государственных, муниципальных вузах.
В этот период образовательным организациям необходимо будет обеспечить обучение с использованием электронных дистанционных технологий.
Транспортные карты студентов останутся заблокированными.
Очное обучение в колледжах региона начнется с 13 января. Транспортные карты учащихся средних профессиональных учебных заведений будут разблокированы.
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