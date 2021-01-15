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Компания «СпецВысотСтрой» уклонилась от заключения договора в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2021, 11:52
Московское областное УФАС России предупредило АО «СпецВысотСтрой» о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, компания уклонилась от заключения договора, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно законодательству фирма ущемляла права ООО «УК «Энтузиаст», уклоняясь от заключения договора поставки тепловой энергии.
«На основании указанного предупреждения АО «СпецВысотСтрой» надлежит в десятидневный срок с даты его получения прекратить указанное нарушение», - уточняется в сообщении.
За это время компания должна рассмотреть заявление ООО «УК «Энтузиаст» на заключение договора теплоснабжения.
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