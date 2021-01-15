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Собянин: Грачевский — человек щедрой души
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Общество — 15 Января 2021, 11:52
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося создателя «Ералаша» Бориса Грачевского и назвал его человеком щедрой души.
Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш», кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский умер на 72-м году жизни 14 января.
«Человек щедрой души, он посвятил свое творчество самой важной зрительской аудитории — детям. Веселые и ироничные, добрые и мудрые истории киножурнала «Ералаш» воспитывали без принуждения и учили без скучных назиданий», — сказано в телеграмме мэра.
По словам Собянина, именно за талант говорить просто о самом главном Грачевского любили миллионы детей и их родителей.
Грачевский родился в 1949 году в Раменском районе Подмосковья. В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш». Идею предложила студентка Высших курсов сценаристов и режиссеров Алла Сурикова.
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