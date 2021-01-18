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Воробьев поручил врачам усилить наблюдение за гражданами во время купаний на Крещение
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2021, 14:07
Во время крещенских купаний в Московской области рядом с прорубями и купелями должны дежурить бригады медиков, которые будут следить за состоянием купающихся жителей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Я прошу коллег, чтобы во время купаний врачи были неподалеку, особенно там, где массовые купания. Мы должны принимать своевременные решения и обязаны обеспечить безопасность граждан», — сообщил Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.
Всего на территории Подмосковья подготовили 220 купелей на открытых водоемах, прудах, при храмах, церквях, соборах и у святых источников. Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.
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