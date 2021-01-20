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Туалеты и контейнерные баки установили у Гремячего ключа в Сергиево‑Посадском округе
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Общество — 20 Января 2021, 13:00
Территорию источника Гремячий ключ в Сергиево-Посадском городском округе благоустроят в этом году, там уже установили туалеты, контейнерные баки и палатки для обогрева, сказано в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Здесь уже были проведены некоторые работы, а именно: установлено два туалетных модуля по шесть кабинок, появились контейнерные баки у перехватывающей парковки, установлены брезентовые палатки МЧС для обогрева в буферной зоне», - уточняется в сообщении.
Также на сегодняшний день завершается разработка концепции благоустройства территории источника.
«Первоочередная наша задача – благоустройство буферной зоны с устройством дорожно-тропиночной сети, размещением мест отдыха, торговых павильонов и размещением туалетных модулей», - сообщил Хайкин.
Он добавил, что в Гремячем ключе запланировано сделать служебный подъезд и парковки служебного транспорта, провести благоустройство центральных входных аллей и площадки внутри комплекса. А еще будет сделан дополнительный деревянный настил к источникам, а существующий отремонтируют и расширят.
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