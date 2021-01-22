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Молодежь Подмосковья пригласили на фестиваль интеллектуальных игр «Студень‑2021»
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Общество — 22 Января 2021, 17:00
Третий общероссийский молодежный фестиваль интеллектуальных игр «Студень-2021» состоится 28 февраля в Москве, сказано в сообщении пресс-службы организаторов.
«В программе фестиваля самые популярные командные интеллектуальные игры: «Что? Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит-квартет», интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», - уточняется в сообщении.
В состав команд могут входить от четырех до шести человек в возрасте 16-35 лет. У команды должно быть свое название.
Победители игр получат Кубки, золотые, серебряные и бронзовые медали. Все команды наградят дипломами участников фестиваля.
Мероприятие будет организовано с соблюдением всех требований по обеспечению антиковидной безопасности.
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