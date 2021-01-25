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Пришел в Сбер — оформил ОСАГО

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Января 2021, 11:50

В офисах Сбера в Москве и Московской области теперь можно оформить полисы ОСАГО от 12 страховых компаний — партнеров банка, ранее аналогичный сервис был доступен только в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», сказано в сообщении пресс-службы банка.

«В августе 2020 года мы запустили страховой маркетплейс для автомобилистов в нашем мобильном приложении. Однако мы заметили, что многим было бы удобно заключать договоры автострахования при посещении офиса, и решили предоставить клиентам такую возможность. Услуга доступна уже в 1,5 тысячах наших отделений, а до конца года мы «подключим» к ОСАГО сеть офисов Сбера во всех субъектах РФ и добавим опцию оформления полисов и в нашей дочерней компании «СберСтрахование», — сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

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