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«Тройка» начала действовать в общественном транспорте Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Февраля 2021, 11:00
С понедельника более чем на 300 городских маршрутах общественного транспорта в Подмосковье можно расплатиться картой «Тройка», сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Тройка» теперь действует более чем в 1,1 тысячи автобусов в Подмосковье.
Экономия с помощью «Тройки»
«На данном этапе оплата проезда по «Тройке» будет доступна для пассажиров 305 городских маршрутов «Мострансавто» в 53 городских округах. Уже сейчас жители Подмосковья смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Московского региона: городских маршрутах Подмосковья и Москвы, МЦД и метро», — сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.
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