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Столичных водителей попросили планировать поездки с учетом перекрытий у Мосгорсуда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Февраля 2021, 10:21
Движение транспорта около здания Мосгорсуда ограничили по требованию полиции до особого распоряжения, водителям следует планировать свои маршруты с учетом ограничений, сказано в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Будьте внимательны при поездках в этот район, планируйте маршрут заранее», - уточняется в сообщении.
Так, закрыт Проектируемый проезд №917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал. Также движение ограничено на улице 3-я Бухвостова от Краснобогатырской улицы до Проектируемого проезда №917, на улице 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.
Во вторник в зале апелляционного корпуса Мосгорсуда состоится заседание по делу оппозиционера Алексея Навального. Блогер был задержан 17 января после прилета из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». ФСИН потребовала заменить Навальному условный срок на реальный.
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