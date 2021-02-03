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Более 45 тыс родителей проверили качество питания в школах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2021, 13:01
Свыше 45 тысяч родителей проверили качество питания в подмосковных школах с начала учебного года, данный вопрос находится на особом контроле региональных властей, сказано в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«С начала учебного года свыше 45 тысяч родителей Подмосковья приняли участие в проекте «Родительский контроль». Они проверили работу школьных столовых и качество еды в образовательных организациях», - сообщила Забралова.
Родители могут не только записаться на проверку школьной еды, но и оставить свой отзыв. Сделать это можно на Школьном портале.
«Вопрос питания школьников у нас на особом контроле. Проект уже второй год помогает нам выявлять все недочеты и становиться лучше. Спасибо родителям за это сотрудничество. Мы мониторим все отзывы, все замечания сразу же берутся в работу. Это очень удобная система, она дает действительно эффективную обратную связь», - отметила Забралова.
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