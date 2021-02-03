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Научная столица может появиться в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2021, 13:02
В Подмосковье могут запустить ежегодный конкурс на звание научной столицы региона, рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.
«Хорошая идея - ввести идею со столицей из наукоградов. Пусть будет конкурс, хотя у нас всего восемь городов (наукоградов - ред.)», - рассказал Рожнов в ходе расширенного заседания комитета в среду.
Он отметил, что к вопросу о конкурсе на звание научной столицы Подмосковья можно будет вернуться после принятия закона о Дне наукоградов, который планируют праздновать 20 декабря. В этот день в 2001 году первый подмосковный город получил статус наукограда, им стала Дубна.
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