04февраля 2021
четверг
|
Дело возбуждено по факту поставки некачественного мяса в детский дом Подмосковья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Февраля 2021, 11:53
головное дело возбудили по факту мошеннических действий при поставке мясной продукции в детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Журавушка» в Орехово-Зуевском округе, сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
По версии следствия, в течение всего прошлого года поставщик доставлял в детский дом говядину, которая не соответствовала предмету контракта по качеству.
«Были внесены заведомо ложные сведения в сопроводительные документы о фактически поставляемой в учреждение мясной продукции», - уточняется в сообщении.
Таким образом, неустановленные лица похитили более 550 тысяч рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -6 -8 ночью -8 -10
Котировки
Партнеры