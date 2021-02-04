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В Подмосковье инвалиды могут онлайн оформить компенсацию по ОСАГО
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2021, 11:55
В Подмосковье инвалиды теперь могут оформить компенсацию по ОСАГО онлайн, подача заявления на полную компенсацию страховки доступна на региональном портале, сказано в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Раньше для получения услуги необходимо было дважды приходить в МФЦ или ведомство: для подачи заявления и для получения результата.
«Теперь сервис стал доступнее: компенсацию стоимости ОСАГО можно оформить на региональном портале госуслуг, после чего обратиться в удобный МФЦ для сверки документов», – уточнил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Он добавил, что после сверки результат оказания услуги придет в личный кабинет заявителя.
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