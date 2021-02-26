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Почти 700 старых боеприпасов уничтожили в Подмосковье в 2020 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2021, 11:11
Специалисты «Мособлпожспаса» в минувшем году обезвредили и уничтожили 695 боеприпасов, рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы учреждения.
«За 2020 год взрывотехники Московской областной противопожарно-спасательной службы обследовали, обезвредили и уничтожили 695 боеприпасов», - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что с начала 2021 года специалисты провели работу с 31 боеприпасом.
Государственное казенное учреждение Московской области «Мособлпожспас» ставит своей задачей защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Также учреждение занимается ликвидацией последствий ЧС межмуниципального и регионального характера, тушением пожаров, проведением аварийно-спасательных работ.
Кроме того, сотрудники «Мособлпожспаса» принимают участие в проведении мероприятий по гражданской обороне, осуществляют поиск и спасение людей на водных объектах.
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