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Магистральную улицу для автобусов начали строить в Троицке
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2021, 10:59
Рабочие приступили к строительству магистральной улицы в Троицке, по которой будет ездить общественный транспорт, информируется на официальном сайте мэра Москвы.
До 2023 года в ТиНАО планируют построить порядка 77 километров дорог. Новые дорожные объекты соединят район Заречье с центральной частью населенного пункта и Калужским шоссе. Еще возведут дорогу, которая продлит Октябрьский проспект с севера до Калужского шоссе.
«Мы приступили к реализации одного из этапов развития городской улично-дорожной сети. Он предполагает реконструкцию улицы Заречной, части Городской улицы и улицы Текстильщиков. Это позволит организовать здесь движение автобусов», - сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
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