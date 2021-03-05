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До минус 6 градусов и слабый снег ожидается в Московском регионе в пятницу
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2021, 10:42
В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, прогнозируется слабый снег, температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов, информируется на сайте «Метеоновости».
«Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 1 градуса, по области — от минус 6 до минус 1. Ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду», — сказано в сообщении.
Синоптики добавляют, что существенных осадков днем не ожидается. Однако местами может пройти слабый снег, который не образует снежного покрова и высоту которого нельзя измерить инструментально.
Атмосферное давление будет иметь тенденцию к росту, но останется ниже климатической нормы. Содержание кислорода в приземном слое воздуха подрастет до нормальных значений.
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