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Разрешения на полеты беспилотников теперь можно получить в 5 округах Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Марта 2021, 10:34
В пяти городских округах Подмосковья в тестовом режиме заработала услуга по выдаче разрешения на полеты беспилотников, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Речь идет о Мытищах, Одинцове, Серебряных Прудах, Реутове и Шаховской.
«Подать заявку на разрешение полетов беспилотников и выполнение других авиационных работ можно через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья», - сказано в сообщении.
Этой услугой могут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а еще юридические лица.
Во II квартале планируется запустить услугу в промышленную эксплуатацию.
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