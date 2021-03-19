19марта 2021
пятница
|
Жителей Подмосковья предупредили о появлении рыжих полевок в лесах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Марта 2021, 10:25
В подмосковных лесах появились рыжие полевки, жителей региона просят быть осторожнее, так как несмотря на их невнушительные размеры, они довольно агрессивны, проинформировали РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
«Размеры этой крохи не велики – всего 12 см, плюс 6,5 см хвост. С виду мышка – милое и безобидное создание, но встретив ее, лучше быть острожным, так как зубы у рыжей полевки острые и в случае опасности она активно защищается», - сообщили в пресс-службе.
Полевка обитает в широколиственных лесах, в том числе и в Подмосковье. Любит селиться на опушках и редколесье. И совсем не против соседства с человеком.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -4 -6 ночью -2 -4
Котировки
Партнеры