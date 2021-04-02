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Синоптик рассказала, когда водителям Московского региона можно будет «переобуть» авто
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2021, 10:23
Столичным и подмосковным водителям из-за погодных условий следует повременить со сменой зимней резины на летнюю до 10 апреля, рассказала РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«По нашим прогнозам, 9 и 10 апреля будут сложными днями с точки зрения климатических условий. В эти дни возможны осадки в виде мокрого снега, кроме того, ночные температуры будут отрицательными», - сообщила Позднякова.
Она отметила, что после 10 апреля среднесуточная температура воздуха окажется на уровне плюс 5 градусов. Такие погодные условия уже позволяют провести «переобувку» машины.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в апреле в Москве ожидается чередование теплых и прохладных периодов. Температурный фон прогнозируется немного выше климатической нормы.
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