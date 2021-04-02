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Минсельхоз Подмосковья представил свой учебный центр на конгрессе MVC‑2021

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Общество — 2 Апреля 2021, 10:23

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области представило учебный центр постдипломного образования и повышения квалификации на XXIX Московском практическом ветеринарном конгрессе MVC-2021 и Московском практическом форуме «Компаньон», информирует пресс-служба министерства.

«За все время работы учебного центра свою квалификацию повысили более 1,2 тыс. специалистов из Московской области и других регионов РФ», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на 2021 год планы предусматривают порядка 20 образовательных мероприятий для специалистов различных областей ветеринарии, в том числе врачей визуальной диагностики, администраторов ветеринарных клиник, сотрудников лабораторий, врачей ОРИТ.

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