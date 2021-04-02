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Свыше 13 тыс земельных участков Подмосковья проверят на борщевик
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2021, 10:24
Более 13 тыс. земельных участков осмотрят специалисты земельного контроля в Подмосковье на предмет выявления заросших борщевиком территорий, информирует пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин подчеркнул, что ликвидация борщевика на территории Подмосковья является одной из основных задач, которая требует комплексного решения и слаженных действий органов власти и жителей.
«В этом году земельные инспекторы муниципальных образований Подмосковья осмотрят более 13 тыс. земельных участков. В апреле в программу «Проверки Подмосковья» загрузят данные об участках для каждого округа Московской области», - сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
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