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Воробьев проверил ход реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Апреля 2021, 10:17
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Щелково проверил ход реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений. Это крупнейший объект коммунального хозяйства региона, который обслуживает более 700 тыс. жителей городских округов Пушкинский, Щелково, Королев, Фрязино, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Реконструкция ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и является одним из самых масштабных мероприятий, реализуемых в рамках президентского проекта «Экология». Работы начались в 2019 году и должны завершиться в 2023 году.
«Жители Щелкова ждут, когда этот объект будет построен. Я им сказал, что здесь работают лучшие строители, работают добросовестно. Очень рассчитываем, что вы досрочно сдадите», - сообщил Воробьев рабочей бригаде.
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