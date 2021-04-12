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Облачная с прояснениями погода и до +18 градусов ожидается в Московском регионе 12 апреля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Апреля 2021, 10:33
В Подмосковье и столице в понедельник температура воздуха составит 13 - 18 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, информируется на сайте «Метеоновости».
Скорость восточного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня достигнет 760 миллиметров ртутного столба.
Осадков не ожидается. Температура в столице составит плюс 15 – плюс 17 градусов, в Подмосковье – плюс 13 – плюс 18 градусов.
Относительная влажность воздуха будет около 50%.
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