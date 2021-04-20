20апреля 2021
вторник
|
Жителям Подмосковья расскажут о внесудебном банкротстве 22 апреля
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Апреля 2021, 10:36
В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по внесудебному банкротству, жителей примут 22 апреля с 14 до 20 часов, информирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В рамках пилотного проекта по консультированию граждан 22 апреля с 14 до 20 часов в четырех МФЦ Подмосковья все желающие могут получить бесплатную консультацию по прохождению процедуры внесудебного банкротства. Мероприятия будут организованы в МФЦ Балашихи, Мытищ, Подольска и Щелкова», – сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
С 1 сентября прошлого года в России по поручению президента страны Владимира Путина действует упрощенная процедура банкротства. Прежде человеку требовалось обращаться в суд, оплачивать госпошлину и вознаграждение арбитражного управляющего и ждать окончания судебной процедуры. Иногда процесс затягивался до нескольких лет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером +2 +4 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры