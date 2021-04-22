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Москва и Подмосковье вошли в топ‑5 регионов‑лидеров по выдаче ипотеки в РФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2021, 09:36
В первом квартале текущего года регионами-лидерами по числу выданных ипотечных кредитов в России стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область, сообщает RT.
Директор по маркетингу АО «Национальное бюро кредитных историй» Алексей Волков отметил, что данные регионы не только густонаселенные, однако и «продвинутые» в части распространения кредитных услуг.
«При этом рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15-25% в зависимости от региона», — сообщил Волков.
Самое маленькое число ипотечных кредитов за указанный период выдали в Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Алтай, Еврейской автономной области и Республике Ингушетия.
Волков добавил, что кроме небольшого населения, в упомянутых регионах слабее развито розничное кредитование, а банковские услуги представлены не настолько широко. Также важна и географическая удаленность территорий от основных центров кредитно-финансовой «цивилизации». Тем не менее в преимущественном количестве регионов отмечен значительный рост выдачи ипотеки.
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