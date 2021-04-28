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Экопункты в доме правительства Подмосковья собрали 200 кг чистого вторсырья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Апреля 2021, 12:32
За 4 недели экопункты компании «РТ-инвест» в доме правительства Московской области собрали 200 кг чистого вторсырья, это в два раза больше, чем ожидалось, информирует пресс-служба «РТ-Инвест».
Так, было собрано 7 тыс. пластиковых бутылок и 1,3 тыс. алюминиевых банок. Такого количества металла будет достаточно, чтобы произвести два велосипеда, а из полимеров можно сделать 500 футболок.
Самых активных участников акции наградили призами и дипломами. Лидеры акции сдали в экопунктах от 9 до 292 алюминиевых банок и от 81 до 882 пластиковых бутылок. За каждую банку или бутылку начислялось по пять баллов. Они суммировались в программе лояльности «Время экоперемен. Начали с себя!».
Победитель набрал 5 тыс. баллов. Он выиграл полет на вертолете. Те, кто занял второе и третье места, смогут полетать на воздушном шаре. Другие участники получили подарочные карты на покупки в спортмагазинах.
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