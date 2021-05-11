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В Минэкологии разъяснили, какие ограничения на сбор грибов действуют в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Мая 2021, 11:40
Любые грибы на территории Подмосковья, кроме видов, занесенных в Красную книгу Московской области, можно собирать без ограничений, информируется на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.
«В частности, нельзя собирать грибы, занесенные в Красную книгу Московской области. Их сегодня насчитывается 23 вида. Кроме этого, есть определенные ограничения по пребыванию на особо охраняемых природных территориях – заповедниках, заказниках, памятниках природы», – сообщил зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.
Практически во всех заказниках запрещено передвижение на любых видах транспорта вне дорог общего пользования, обустройство бивуаков и проведение пикников. Эти правила должны помнить и грибники.
Виды под охраной можно посмотреть в Красной книге Московской области по ссылке.
Ранее в Минприроды РФ опровергли информацию о том, что у частных лиц, продающих недревесные лесные ресурсы, могут спросить договор аренды участка леса, где товар был собран.
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