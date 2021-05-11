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Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Мая 2021, 11:43
Вечером в понедельник в столичных воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержали два рейса, четыре отменили. В Домодедове пятнадцать прилетов и вылетов задержано, 7 отменено. В Шереметьеве задержаны 3 рейса.
Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили один рейс, задержек нет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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