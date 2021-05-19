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Отмену транспортного налога на ликвидированное авто начали оформлять в МФЦ Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Мая 2021, 12:47
Услугу по отмене налога на транспорт, который пострадал или был уничтожен, теперь можно получить в подмосковных МФЦ, информирует пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мы стремимся упростить получение различных услуг, руководствуясь принципом одного окна. Поэтому федеральные услуги, которые появились недавно, уже можно получить в МФЦ без посещения других инстанций. Так, жители Московской области теперь могут обратиться в любой из 126 офисов «Мои документы», чтобы подать заявление на прекращение налоговых исчислений на уничтоженный транспорт», – сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.
Он добавил, что запись в МФЦ на удобное время доступна на региональном портале государственных услуг.
Ликвидированное авто представляет собой транспорт, который пострадал из-за пожара или аварии и не подлежит восстановлению, а также был передан на утилизацию.
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