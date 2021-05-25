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Ответственность могут ввести в Подмосковье за неполную информацию о техсостоянии домов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Мая 2021, 12:06
В Подмосковье могут ввести административную ответственность за несвоевременное и неполное предоставление информации о техническом состоянии многоквартирных домов (МКД), информирует пресс-служба Мособлдумы.
Соответствующие изменения в КоАП планирует разработать профильный комитет Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
В Химках провели круглый стол, на котором обсудили практику проведения капитального ремонта общего имущества МКД.
Председатель комитета Игорь Коханый уточнил, что одним из актуальных вопросов остается несоответствие фактических объемов работ капремонта с плановыми.
«Фонд (капремонта общего имущества МКД – ред.) формирует краткосрочный план реализации программы капремонта МКД на основе сведений, которые предоставляют УК и администрации городских округов. Но как показывает практика, иногда информация приходит не достоверная и выявляется это, как правило, когда уже проведены торги», - сообщил Коханый.
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