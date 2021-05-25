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Об этапах производства машин расскажут в детском музейном центре в «Новом Иерусалиме»
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Общество — 25 Мая 2021, 12:06
В преддверии Международного дня защиты детей завод Mercedes-Benz 29 мая организует интерактивное занятие в детском центре «Экспонариум» музея «Новый Иерусалим» в Истре, информирует пресс-служба министерства культуры Подмосковья.
Сотрудники завода Mercedes-Benz расскажут посетителям детского центра о важных этапах производства машин, работе каждого цеха и повседневных обязанностях.
Также дети познакомятся с историей автомобильного бренда, узнают интересные факты о создании машин, а еще смогут рассмотреть и изучить некоторые детали авто.
Производство легковых автомобилей Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» открыли в апреле 2019 года. Завод производит четыре модели: Mercedes-Benz E-класса, внедорожники Mercedes-Benz GLC, GLE и GLS.
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