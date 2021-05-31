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Подмосковным дачникам посоветовали укрывать рассаду на этой неделе из‑за заморозков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Мая 2021, 11:39
До середины этой недели в Подмосковье существует вероятность ночных заморозков, поэтому рассаду теплолюбивых растений на дачах следует укрывать, информируется на сайте «Метеоновости».
Как отметили синоптики, особенно холодными ночи будут на востоке и северо-востоке Московской области в низинных местах.
В понедельник в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, температура воздуха не поднимется выше 17 градусов.
Согласно прогнозам метеорологов, вновь потеплеет в столичном регионе к следующим выходным - ожидается 9-14 градусов ночью и 22-27 градусов днем.
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